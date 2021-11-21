الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضحايا نصب زوجين في 4.5 مليون جنيه بحلوان: «كانوا جيرانا ووثقنا فيهما»

أموال
أموال

تستمع نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال عدد من الضحايا في واقعة اتهام عامل وزوجته؛ بالنصب عليهما والحصول على أموالهما بزعم توظيفها ثم امتناعهما عن ردها.

وقال الضحايا إن المتهمين من جيرانهم وتربطهم بهما علاقة قوية، وبدءا يتوددان إليهما بالحكايات عن أعمالهما واستثمارتهما فطمعوا في مشاركتهم وشراء شقق سكنية بأسعار زهيدة، ولكن عقب حصولهما على الأموال لم يجدوا أي مشروع سكني تم بنائه، وأنهما اختفيا من المنطقة.

وقالوا إن المتهمين نجحا في تجميع أموال تصل إلى 4.5 مليون جنيه من المواطنين، وأنهما أوهما الضحايا بقدرتهما على تخصيص شقق بمشاريع الإسكان المقدمة من الدولة، وأخذا تلك الأموال وقاما بالهرب إلى منطقة حدائق أكتوبر.

ووجهت النيابة لكلا من “ك.ا”، وشهرته "هاني أبوسريع"، 41 سنة، عاطل، ومقيم امتداد 15 مايو، وله محل سكن آخر بعرب غنيم، وزوجته “ه. ح”، 43 سنة، كوافيرة، ومقيمة بذات عنوان المتهم الأول، تهمة النصب على المواطنين في مبلغ 4.5 مليون جنيه وتمكنت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبطهما.

واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، العرض على النيابة للتحقيق.

 

ضحايا نصب زوجين نيابة حلوان الجزئية النيابة الإجراءات القانونية الاموال

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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