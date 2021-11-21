وفد نيجيرى يزور الخلافة العامة للطريقة «التجانية» بالجزائر

أعلنت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بالجزائر، اليوم الأحد، عن زيارة وفد من نيجيريا، يضم عددًا كبيرًا من العلماء والشيوخ الذين يمثلون زوايا وتيارات دينية بجمهورية نيجيريا.

وأشارت إلى أنه كان في استقبال الوفد فور وصوله مدينة عين ماضي بالجزائر، الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ على بلعربي التجاني.

وفد نيجيرى يزور الخلافة التجانية

ولفتت الخلافة العامة للطريقة التجانية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى الاحتفاء بالوفد وتكريمه، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية والزوايا ووالي ولاية الأغواط والأشراف وهيئة الإعلام على تعدد وسائطه.

وأوضحت "بعد زيارة المعالم الروحية بعين ماضي يتوجه الوفد اليوم لبوسمغون، وبالضبط إلى خلوة الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه، حيث يقوم الوفد بجولة سياحية روحية لزيارة معالم الخلافة العامة للطريقة التجانية".

وفد نيجيرى يزور الخلافة التجانية

جدير بالذكر أن مؤسس الطريقة التجانية فى العالم هو الشيخ أبوالعباس أحمد التجاني، واسمه بالكامل أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد سالم التجاني، وأمه عائشة بنت محمد بن السنوسي المضاوي التجاني، رجل دين جزائري ومتصوف ومؤسس الطريقة التجانية، ولد سنة 1737م بقرية عين ماضي الحالية بولاية الأغواط الجزائرية وهي بلده ومقر أسلافه، هو مؤسس الطريقة التجانية الصوفية والزاوية التجانية الذي لا يزال مقامه وزاويته يزاران بعين ماضي إلى يومنا هذا، قضى حياته في كل من: الجزائر، وموريتانيا، والسودان، والحجاز، وتونس، ومصر والمغرب، إلى أن توفي بمدينة فاس المغربية سنة 1815م بعد أن هاجر إليها بسبب استيائه من الحكم التركي في الجزائر.

وفد نيجيرى يزور الخلافة التجانية

والطريقة التجانية الأحمدية، هي إحدى الطرق الصوفية، تنتسب إلى أبوالعباس أحمد التجاني واسمه الكامل أحمد بن محمد بن سالم التجاني (1737-1815م)، المتوفي في 1230 هـ، وقد بدأت هذه الطريقة في مدينة فاس بالمغرب الأقصى.

وفد نيجيرى يزور الخلافة التجانية

وشد الرحال بعد ذلك إلى العاصمة العلمية لبلاد المغرب الإسلامي فاس العاصمة العلمية للدولة العلوية الشريفة، حيث أسست أول زاوية وانطلقت من فاس وصار لها أتباع في شمال إفريقيا، مصر، فلسطين، الشام، الحجاز، السودان (دارفور)، موريتانيا، السنغال ونيجيريا.

وفد نيجيرى يزور الخلافة التجانية

وفد نيجيرى يزور الخلافة التجانية

وفد نيجيرى يزور الخلافة التجانية