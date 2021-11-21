الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أهان مسناً وضربه.. تجديد حبس سائق هدد فتاة باغتصابها بدار السلام

حبس سائق
حبس سائق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، اليوم الأحد، حبس سائق هدد فتاة باغتصابها بعد قيامها بتصويره أثناء اعتدائه على مسن بمنطقة دار السلام محافظة القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود بداية الواقعة لـ3 أسابيع ماضية عندما كانت الفتاة تستقل سيارة ميكروباص مع سائق وفي منتصف الطريق تشاجر السائق مع مواطن مسن فقامت الفتاة بتصويره، وعاتبته على فعلته فقام بالتشاجر معها وسبها، فحررت الفتاة محضرًا وتم ضبطه في حينها، وبعد إخلاء سبيله على ذمة القضية أرسل لها رسائل تهديد عبر "واتس آب" بأنه في حالة عدم تنازلها عن القضية سوف يقوم بتشويه جسدها واغتصابها.

وحررت الفتاة محضرًا بالتهديدات ونجح رجال مباحث القاهرة في ضبطه من جديد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مسن دار السلام هدد فتاة التحقيقات ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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