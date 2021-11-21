الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي ينظم مؤتمرا اقتصاديا بالتعاون مع «العربية للتنمية الإدارية»

البرلمان العربي
البرلمان العربي

ينظم البرلمان العربي بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منتدى عربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، تحت عنوان "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، خلال الفترة 29-31 مارس 2022 بجمهورية مصر العربية.

وتأتي أهمية هذا المنتدى من دوره في دعم ركائز تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وكذلك دوره في توفير شبكة أمان مهمة وضرورية تساهم في معالجة ما تعرضت له الاقتصاديات العربية خلال جائحة كورونا، وتقديم الأفكار والحلول العلمية للخروج من هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر الاقتصادية.

وفي هذا السياق، وبناء على توجيهات رئيس البرلمان العربي، قام المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتوقيع مذكرة تفاهم، تتضمن أسس ومتطلبات التعاون المشترك بين الجانبين لتنظيم هذا المنتدى الهام.

وفي سياق متصل، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، أمس السبت،  تعزيز سبل التعاون بين الجامعة والمجلس بتطوير العمل العربي المشترك، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان مؤخراً.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول كذلك عدداً من القضايا والأزمات التي تتصدر المشهد العربي في الآونة الحالية.. حيث أكد أبو الغيط أهمية الدور الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي في دعم التعاون بين أعضائه، واعتبر أن دوره يُمثل إضافة للعمل العربي المشترك.

وتهدف المذكرة إلى المزيد من الترابط بين المنظمة العربية الأم، وهي الجامعة، وبين التجمعات الإقليمية، مثل مجلس التعاون الخليجي الذي يُعد من أنجح التجارب في المنطقة في تحقيق التكامل بين مجموعة من الدول العربية، مُشيراً إلى أن التجمعات الإقليمية تُعزز العمل العربي المشترك، وتُضيف إليه وتوسع مجالاته.

مجلس التعاون الخليجي جامعة الدول العربية مؤتمر التعاون الخليجي الدول العربية مذكرة تفاهم المنظمة العربية للتنمية الإدارية المستشار كامل شعراوي البرلمان العربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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