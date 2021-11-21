الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

من 3 سنوات للمؤبد.. «الجنايات» تصدر أحكامها على متهمي «الخلايا العنقودية»

حبس
حبس

أصدرت الدائرة الرابعة محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، الحكم على  6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد والمشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين والسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين لإدانتهم  بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية.

كانت النيابة العامة قد أحالت متهمي "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

وأسندت النيابة العامة  للمتهمين جميعاً أنهم في غضون عام 2016، بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الإخوان الإرهابية حكم بالسجن اعتصام النهضة جنايات أمن الدولة جنايات أمن الدولة العليا المستشار محمد السعيد الشربينى عناصر جماعة الإخوان الخلايا العنقودية المسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

مصدر: إعلان نتيجة مزايدة الذهب بالصحراء الشرقية خلال أيام

إجراء امتحانات الأول والثانى الثانوى من المنزل؟.. الحكومة توضح الحقيقة

أسعار الأرز الأبيض والشعير بالسوق المحلي اليوم الأحد 21-11-2021

«احمي صحتك».. رابط موقع وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كلمة السر في إيقاف مطربي المهرجانات!

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم القدس.. قتيل وإصابات فى إطلاق نار على نقطة حرس حدود إسرائيلية

إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص وآخرين بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال

وزيرة الطاقة الإسرائيلية توقع مذكرات تفاهم لمكافحة أزمة المناخ فى الإمارات