من 3 سنوات للمؤبد.. «الجنايات» تصدر أحكامها على متهمي «الخلايا العنقودية»

أصدرت الدائرة الرابعة محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسعد الدين سرحان، اليوم الأحد، الحكم على 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد والمشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين والسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين لإدانتهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية.

كانت النيابة العامة قد أحالت متهمي "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم في غضون عام 2016، بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.