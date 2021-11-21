الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 29 طن لحوم وأسماك فاسدة خلال 24 ساعة

لحوم
لحوم

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والطب البيطرى في ضبط عدد 2 قضية (مصنع - ثلاجة) بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (5 أطنان لحوم – 3 أطنان أسماك) بدون بيانات ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية عن ضبط عدد 4 قضايا (4 مصانع بدون ترخيص) بنطاق مديرية أمن القاهرة.. بمضبوطات بلغت (2٫167 طن مواد غذائية - 8٫355 طن لحوم وقطع دواجن بدون بيانات وبدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى).

مديرية امن القاهرة منتهية الصلاحية شرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مديرية أمن القليوبية حماية الثروة الزراعية

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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