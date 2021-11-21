سقوط عصابة سرقة أهالي الدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من ضبط 3 أشخاص بينهم ربة منزل "لهم معلومات جنائية مسجلة" لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة المساكن والمتاجر بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام "شخصين، ربة منزل" لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب "التسلق وكسر الباب" مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع، كما أرشدوا عن المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.