إيمان خطاب تكتب: محمد الطراوي.. الحياة بالألوان المائية

عبرت أعمال محمد الطراوي عن الحياة والبيئة المصرية بكل مظاهرها وتجلياتها وانعكاساتها على المرأة بشكل عام .فهو يجسدويعبرعن الحالة المصرية شديدة الخصوصية عبر المرأة بكل تجلياتها.شخصية.

ويأتى معرضه الأخير بقاعة الباب فى نوفمبر 2020، والذى انتهى منذ بضعة أيام ليكمل هذة المسيرة الطويلة مع الفن ومع المرأة كموضوع مفضل وقريب إلى قلبه.

حيث يقترب أكثر فأكثر..منها ككيان مستقل ويدعوها بشكل واضح بأن ت(كونى انت ) ، وهذا هو العنوان الذى اختاره الطراوى لمعرضه, حيث يبدو الخطاب الموجه بشكل مباشر إلى المرأة ، وكأنه فعل أمر او نصيحة على أقل تقدير واجبه النفاذ للمرأة بصفتها الموضوع الأثير لدى الفنان ،وهى نصيحة غالية بل ثمينة تحمل خلاصة مسيرة وخبرة فنانكما تمثله لوحات المعرض .



فمن خلال اعماله المعروضة نجد نوعا من التجسيد والتحليل لشخصية المرأة واوضاعها فى المجتمع وحالتها النفسية. هو ينفذ إلى عمق روحها متخليا عن سطوة الزمان والمكان.شخصياته اغلبها هائمة، تحيطها التكوينات اللونية والفراغ الموحى باللامكان او بحيرة التيه والبحث عن الطريق.

ورغم ذلك فان فى لوحات الطراوى ..تبرز قوة شخصية المرأة، عن طريق التأكيد على الفورم الذى يحتل الصدارة من مساحة العمل، ليوحى با لقوة والعزيمة والإصرار، على الرغم من الواقع المغيب الغائم.فهى تبرز من خلال اللوحة و كأنهاوردة برية ،تطل علينا من وراء الغيوم..

وعلى الرغم من ان ( امرأة ) الطراوى , مرسومة من خلال عيون رجل , فهى تظهر فى على سطح اللوحة كما يتخيلها او يتمناها هو , وهذا بالطبع لا يعيب رومنسية الرؤية واسلوب التناول عند الطراوى.



ومن اللوحات التى جذبت انتباهى ,لوحة لأمرأة مستلقية بشكل افقى ،يحتل جسدها سطح اللوحة، بحضور طاغ اخاذ، مقصود تماما من الفنان، حيث يسلط الضوءعلى الوجه، لتنسحب الإضاءة بنعومةعلى بقية الجسد الملقى أمامنا فى عدم اكتراث، وقد استخدم الطراوى تنويعات التونات او درجات اللون الواحد، المتدرج من الأبيض المكسور إلى اللون الازرق العميق ،فى الموضوع الرئيس وهو المرأة وكذلك فى الخلفية ليضفى شعورا يوحى بالغموض والشفافية فى آن واحد.



هناك أيضا تقبع فى الجانب الأيسرمن المعرض، لوحة المرأة والوردة ؛ حيث تقف امرأة ما فى مواجهة المتلقى، مبهمة الملامح ،منحوته الوجه ، أشبه بتمثال من المرمر قائم فى شموخ وثبات ،وبجانبها وردة حمراء.

تتركز الإضاءة على وجهها وكتفها الأيسر حيث يتوازن التكوين الهرمى بوجود الوردة على الجانب الأيسر، وفى الخلفية، تظهر لنا وجوه مطموسة الهوية ،وكانها تطل عليها من الذاكرة او من داخل نفسها ولكنها تتركها فى الخلف وتمضى قدما إلى الأمام ،حامله حلمها،الذى تمثله الوردة اليانعة المبهجة، وهى اللون القوى الاسر فى اللوحة .



مع اللون الازرق الواضح والذى يحتل مساحة كبيرة ومؤثرة اسفل اللوحة ، تمثل جسدا بدون رأس واضحة، كتلة تتكأ عليها المرأة أوربما هى تسندها او تحميها، حيث يمتد ذراعها الأيسرعلى كتف هذة الكتلة الزرقاء،التى توحى بأنها عنصر ذكورى مبهم ،فربما هو ابناتحميه او زوجا أو أبا او حبيب تحتمى به . ويتركنا الطراوى، بذكاء مع كل هذة الاحتمالات، دون تصريح ، وهذا بالطبع يعطى ثراءا للعمل، ليصبح أكثر شمولية وعمقا .

هناك أيضا لوحة الفتيات الثلاث وهى تذكرنى بمسرحية شهيرة لأنطون تشيخوف عنوانها ( الشقيقات الثلاث)، هن يبرزن على مستويات مختلفة، تتقدمهن واحدة والاثنتان فى الخلفية ،وهى تشكيلات لنساء مختلفات، تكررت كثيرا فى لوحات المعرض،مع خلفيات متقاربة ومتناغمة مع الموضوع الرئيسى ، وهذا الأسلوب من سمات الأعمال المائية،استخدمه الطراوى كتكنيك مميز للمعرض . بحيث تبدو اللوحة من نسيج واحد ، وكأنها حلم اسطورى او رؤية وردية شفافة لفنان المائيات القدير.

واخيرا محمد الطراوي فنان بدرجة غواص في بحر الألوان .

الطراوي ابن مؤسسة روز اليوسف ، فنان التشكيلى ذو تاريخ طويل وخاصة حين يختار وسيط الألوان المائية ,فهي الوسيط الساحر المغوى ,هي بمثابة المرأة اللعوب الغامضة الجميلة التي انحاز اليها الطراوي.



ولكنها عندما تطمئن لك، و تشعر انك خضت المشاق والتجارب الكثيرة.لكى تنول رضاءها وتقترب، هنا فقط تفتح لك الأبواب السحرية المغلقة و صندوق الاسرار السحرى المليء بالغموض والاثارة !

تبدو هذه هى علاقة الطراوي مع الألوان المائية التي ينطلق منها وتمنحه كل الحرية في اثارة دهشتنا في ارباكنا بالنظر أكثر وأعمق إلى سحر مايقدمه عبر مشروعة الفني .

ولايمكن انكار ان الطراوي نجح في تطويع و ترويض هذا السائل الملون المتدفق لونا وحسا وحياة. فهويجيد الحوار و التلاعب بهذة المادة المراوغة، وعليه فانه يستطيع أن يتعامل مع اى وسيط آخر

في معرضه يقدم الأستاذ الطراوى تجربته بوسيط آخر، أكثر استقرارا وحكمة ، ولكننا نلمس مذاق الأسلوب الما ئى فى مجمل لوحات المعرض ، فى الميل إلى عدم تحديد الشكل او العنصر الرئيسى، والاعتماد على تهويمات الظلال و بقع الضوء التى تمنح العمل حس اسطورة بعض الشيء.