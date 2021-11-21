الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: تطعيم 22 ألف شخص ضد كورونا خلال 24 ساعة

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تطعيم 22 ألفًا و720 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الماضية من بينهم 10 آلاف و528 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيانٍ اليوم الأحد - أن 4 ملايين و856 ألفًا و968 شخصًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و27 ألفًا و32 جرعة بينها 17 ألفًا و832 جرعة للسفر.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و946 ألفًا و17 شخصًا حتى الآن.

وفي وقتٍ سابق، أعرب وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، عن شكر بلاده وامتنانها للمساعدات الهامة التي قدمتها الصين في الفترة الأخيرة لدعم المنظومة الصحية في مجابهة وباء كورونا، مشيدًا بما حققته الصين من نجاح في السيطرة على الوباء والعودة إلى الحياة اليومية بصفة طبيعية.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة السياحة التونسية - خلال لقاء الوزير مع سفير الصين في تونس "جانج جيان قواه"، بمقر الوزارة.

وبحث المسئولان - خلال اللقاء - سبل دعم التعاون الثنائي القائم بين البلدين في المجال السياحي والسبل الكفيلة بتطوير أعداد السياح الوافدين من الصين إلى الوجهة التونسية بالنظر إلى خصوصية السائح الصيني الذي يحبذ السياحة الاستكشافية والثقافية وزيارة المواقع التاريخية والتراثية.

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وائل لطفي

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