الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية توقع مذكرات تفاهم لمكافحة أزمة المناخ فى الإمارات

وزيرة الطاقة الإسرائيلية
وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار

تتوجه وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار إلى الإمارات، اليوم الأحد، لتوقيع مذكرة تفاهم لمكافحة أزمة المناخ مع الأردن والإمارات والولايات المتحدة، وفق تقاريرإعلامية.

وستوقع الاتفاقية غدًا الإثنين، في جناح الإمارات في معرض "إكسبو"، وسيوقع المذكرة مع وزيرة الطاقة كل من وزير المياه الأردني الدكتور محمد النجر، والمبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ، جون كيري والمبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر.

مكافحة أزمة المناخ

وقالت وزيرة الطاقة كارين الهرار: "الاتفاقية التي سنوقعها هي خطوة تاريخية في الكفاح الإقليمي ضد آثار أزمة المناخ، وهذا بعد أشهر من العمل الجاد جنبًا إلى جنب مع شركائنا في المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

وبموجب الاتفاقية، ستعمل البلدان معًا لإيجاد حلول للتكيف ومكافحة آثار أزمة المناخ هذه، مع الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد، وسيعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لإسرائيل، بينما ستعمل إسرائيل على تحلية المياه للأردن.

الإمارات مذكرة تفاهم وزيرة الطاقة الإسرائيلية أزمة المناخ الأردن الولايات المتحدة

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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