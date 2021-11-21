تحرير 2745 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

علمت "الدستور" أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية وطبقت لوائح قانون المرور الجديد على 2745 قائد سيارة لمخالفة تركيب الملصق الإلكتروني.

كما تم ضبط 2988 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

في سياق، آخر يواصل رجال الشرطة سطر ملحمة إنسانية لليوم الثاني على التوالي، لمساعدة المواطنين لتخفيف آثار الطقس السيئ وسقوط الأمطار المتضررين من الظاهرة الطبيعية.

وانتشر رجال الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية، لتلبية استغاثات وبلاغات المواطنين المختلفة، إلى جانب التدخل السريع لإزالة مياه الأمطار وتسيير حركة الطرق ومنع التكدسات المرورية، ومساعدة المواطنين في الوصول لعملهم ومنازلهم آمنين.

وقام رجال الشرطة بأداء دور مجتمعي مهم وقت سقوط الأمطار وتجمع المياه داخل بعض المنازل من خلال مساعدة المواطنين في إزالة تراكمات المياه ، حيث بذل رجال المرور جهودًا مضنية فى مساعدة المواطنين أثناء هطول الأمطار، والحرص على تقديم الدعم لهم، لا سيما كبار السن وأصحاب الهمم، والعمل على شفط تراكمات المياه بمساعدة الدفاع المدني حتى لا تتأثر حركة الطرق ولا يتعطل المواطنين عن قضاء مصالحهم.