الأحد 21 نوفمبر 2021
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فن

محمود ياسين «جونيور» لـ«الدستور»: «جدي قالي أنت هتبقى أحسن مني»

محمود ياسين
محمود ياسين

أعرب الفنان الشاب محمود ياسين، نجل المؤلف عمر محمود ياسين، وحفيد الفنان الراحل محمود ياسين،عن سعادته بما يحققه من نجاحات متتالية منذ بداية مشواره الفني، حيث يتم تكريمه للمرة الثالثة، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على تقديم أدوار وأعمال مختلفة ومتميزة كي يظل عند حسن ظن الجمهور الذي يتابعه ويدعمه. 

وأضاف في تصريحٍ لـ"الدستور"، خلال حضوره حفل نجم العرب لتكريمه عن أعماله في عام 2021، أن جده الفنان الراحل محمود ياسين، شاهد دوره قبل وفاته في مسلسل "الفتوة"، وعبر له عن إعجابه الشديد بالأداء الذي ظهر له، مؤكدًا أن الفنان الراحل محمود ياسين، قال له جملة لن ينساها أبدًا ويتذكرها دائمًا وهي: "أنت هتبقى أحسن مني في يوم من الأيام".

وتابع: "أحاول أن أٌكون على قدر هذه الثقة"، موضحًا أنه كان يتمنى تقديم عددًا من أدوار جده مثل أدواره في أفلام: "أفواه وأرانب"، و"الشريرة" و"جلسة سرية". 

وأشار إلى أن والده المؤلف عمر محمود ياسين، ينصحه دائمًا باتركيز في عمله والتعامل بشكل محترم مع الجميع، وترك سمعة طيبة، لأن الفنان احترام وأخلاق، متمنيًا الحفاظ على ذلك دائمًا.

وبدأ الفنان الشاب محمود ياسين، الشهير بـ"جونيور"، مسيرته الفنية في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، وحقق المسلسل نجاح جماهيري ضخم، ثم شارك بعد ذلك في مسلسل "اللي مالوش كبير"، وحقق نجاحًا جماهيريًا أيضًا مع الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، كما شارك في بطولة حكاية بمسلسل "إلا أنا"، وبطولة حكاية من مسلسل "زي القمر". 

الفنان محمود ياسين محمود ياسين مسلسل الفتوة الفنان الراحل يوم من الأيام الفنان الراحل محمود ياسين

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