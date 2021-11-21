الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة القاهرة: لا خسائر مادية أو تلفيات جراء الأمطار الغزيرة

الأمطار
الأمطار

أكد المتحدث باسم محافظة القاهرة إبراهيم عوض، اليوم الأحد، أن المحافظة لم تسجل أية خسائر مادية أو تلفيات جراء الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة.

وقال المتحدث باسم المحافظة، في تصريح خاص لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "انتشرنا في الشوارع بداية من يوم الجمعة، عندما جاء التحذير من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لأمطار غزيرة يومي السبت والأحد"، مؤكدا أن محافظ القاهرة، خالد عبدالعال، وجّه غرف العمليات، وشركة الصرف الصحي، بالتواجد على مطالع ومنازل الكباري والمحاور الرئيسة والفرعية؛ للتعامل مع الأمطار على الفور.

وأشار إلى أنه كان هناك اتصالات دائمة بين المحافظة وغرفة عمليات خدمات التنمية المحلية، وكذلك ما بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ومحافظ القاهرة؛ لبحث المستجدات، موضحا أنه لا توجد أي تراكمات للأمطار حتى الآن، وأنه توجد مياه بسيطة يتم التعامل معها.

وكانت محافظة القاهرة قد أكدت استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأحياء، مع توقعات بأن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع، فضلا عن التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية من الأحياء لمتابعة الإجراءات المتخذة لإزالة آثار الأمطار وشفط المياه وتسيير الحركة المرورية.

وتفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، شوارع وأحياء المنطقة الجنوبية، ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق والمحاور المرورية للمتابعة والاطمئنان على استمرار عملية سحب تراكمات الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية.

ووجهت نائب المحافظ جميع رؤساء الأحياء ومسئولى المربعات ومسئولى شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة بضرورة التواجد الميداني لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول.

وتفقدت طريق الأوتوستراد بحى الخليفة ثم كورنيش النيل بحى دار السلام ومنطقة فم الخليج، ومجرى العيون بحى السيدة زينب والكورنيش، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع تراكمات مياه الأمطار، موجهة بسرعة التعامل مع أي شكاوى واردة من المواطنين.

وأشارت «عبدالمنعم» إلى أنه تم المرور على أماكن تمركز المياه لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس، مع انتشار الشفاطات في كافة نطاق الأحياء للتعامل الفوري مع تراكمات المياه، خاصة تلك التي تراكمت بكوبرى محور الحضارات حيث تم الاستعانة بعدد 6 شفاطات، وتم رفع جميع المياه المتراكمة والتأكد من السيولة المرورية.

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دفاعًا عن التنوير

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