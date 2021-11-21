الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

مصدر بـ«التعليم» يكشف خطة إعادة تجهيز المدارس بعد موجة الطقس السيئ

طارق شوقي
طارق شوقي

تعطلت اليوم الدراسة فى 9 محافظات على مستوى الجمهورية وعلى رأسهم محافظات القاهرة الكبري (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بسبب لسوء الأحوال الجوية، وتقلبات الجو وهطول الأمطار، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين، ولكن لم يشمل القرار الإداريين والموظفين بالإدارات والمديريات التعليمية ومديري المدارس.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التشديد على مديري المدارس بالنزول من الساعات المبكرة من صباح اليوم إلى فناء المدارس ومباشرة العمال في إزاحة المياه وتجهيز المدارس استعدادا لاستقبال الطلاب.

وأكد المصدر، أنه تم التشديد على التأكد من سلامة البالوعات ومفاتيح الكهرباء بالفصول وتغطيتها لعزلها عن المياه ومنع وقوع أي ضرر على الطلاب.

وكانت تعطلت الدراسة أمس السبت في 6 محافظات على مستوى الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفع العدد اليوم لـ9 محافظات. 

وفي سياق متصل، كان نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022.

وأكد المركز أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونياً على أجهزة "التابلت" داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، مع ضمان  تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

 

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