عمليات بغداد: اعتقال إرهابي وآخر متهم بقضايا مختلفة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، القبض على إرهابي ومجموعة من المتهمين بعدة قضايا مختلفة في كمين محكم بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكرت القيادة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) - إن " قوة من لواء المشاة (44) تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين نصب له شمالي شرق بغداد، كما تمكنت أيضا من اعتقال مجموعة من المتهمين بعدة قضايا أخرى"، مؤكدا أنه تم إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لإجراء التحقيقات معهم".

يذكر أن القوات العراقية تشدد من إجراءاتها وعملياتها الأمنية؛ خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد، لملاحقة وطرد عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.

اعتقال ثلاثة متهمين بالإرهاب والعثور على مخزن للاسلحة والذخيرة

وفي الثلاثاء الماضي، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال ثلاثة متهمين بالإرهاب والعثور على مخزن للأسلحة والذخيرة جنوب العاصمة بغداد.

وأوضحت القيادة ـ في بيان أوردته قناة “السومرية نيوز” العراقية ـ أن القوات الأمنية تستمر في عملياتها الاستباقية المبنية على معلومات استخبارية من أجل حفظ الأمن والاستقرار في مناطق جنوب بغداد، حيث تمكنت خلال عمليات البحث والتمشيط في مناطق “المحمودي، والسعدان، والحمام، والرعيد، والغريباويين، والسلطان، والمعامير”، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين في قضايا إرهاب.

وأضافت قيادة عمليات بغداد، أن القوات الأمنية عثرت أيضا خلال عمليات التمشيط على مخزن للأسلحة يضم صواريخ قاذفة للدروع، وقنابل هاون.

إعادة افتتاح جسري الأحرار و السنك وسط العاصمة بغداد

وعلى صعيد أخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، إعادة افتتاح جسري الأحرار والسنك وسط العاصمة بغداد، بعد إغلاقهما من قبل المتظاهرين الموالين للأحزاب الخاسرة في الانتخابات البرلمانية التي عقدت أكتوبر الماضي.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، إن "القوات الأمنية أعادت افتتاح جسري الاحرار والسنك بعد إغلاق مؤقت لتأمين المتظاهرين"، وفقا لما ذكرته السومرية نيوز.

وكانت القوات الأمنية، أغلقت جسر السنك والجمهورية والأحرار لتأمين حماية المحتجين على نتائج الانتخابات.