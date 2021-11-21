تزامنًا مع استضافة «الكوميسا».. حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية

تعقد قمة “الكوميسا” بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأحد المقبل، بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بالتجمع وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية، سواء من خلال الحضور الفعلي أو المشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وستشهد القمة تسلم مصر رئاسة "الكوميسا"، وذلك بعد مرور 20 عامًا منذ آخر مرة تولت فيها رئاسة التجمع عام 2001، حيث تتطلع مصر إلى تأكيد دورها الريادى فى محيطها الإفريقي، من خلال المساهمة في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول تجمع الكوميسا في العديد من المجالات الاقتصادية.

وتستعرض "الدستور" حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات بين مصر ودول الاتحاد الافريقي.

وضعت الحكومة خطة لزيادة صادرتها إلى الدول الإفريقية إلى 30 مليار دولار، وذلك لتعزيز وجودها في القارة الإفريقية، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقى نحو 3974 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مقابل 2883 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 37.8 %.

وجاءت ليبيا من اوائل الدول الأفريقية التي تصدر إليها مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 711 مليون دولار، يليها دولة السودان، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 588 مليون دولار، ثم المغرب وبلغت قيمة الصادرات نحو 513 مليون دولار، وبلغت الجزائر نحو 448 مليون دولار بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل، كما بلغت كينيا 284 مليون دولار، بنسبة 7.1% من إجمالي التكتل.

وبلغت قيمة إجمالى الواردات من دول الاتحاد الافريقي نحو 1455 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مقابل 1118 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 30.2%.

وجاءت السودان على رأس الدول الإفريقية في حجم الواردات، حيث بلغت قيمتها نحو 258 مليون دولار بنسبة 17.7 % من إجمالي التكتل، ويليها زامبيا حيث بلغت قيمة الواردات 251 مليون دولار، بنسبة 17.3 % من إجمالى التكتل، ثم المغرب، والتي بلغت قيمة الواردات191 مليون دولار)، بنسبه 13.1% من إجمالي التكتل.

ويصب الميزان التجاري في صالح مصر في تجارتها مع إفريقيا، حيث حجم التبادل التجاري مع دول القارة، وخاصة مع دول حوض النيل إلى نحو 1.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.4% عن 2018، عندما بلغت حصيلة الصادرات 1.20 مليار دولار.

وترتبط مصر مع دول القارة الإفريقية بعدد من الاتفاقيات المشتركة، تأتي في مقدمتها اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" ومن ثم اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، التي أعلن تنفيذها في عام 2015.