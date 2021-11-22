الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بطلة أشهر سيشن دعم مرضى السرطان تروي لـ«الدستور» رحلة مرضها

ناهد ونجلها
ناهد ونجلها

أثار فوتوسيشن لمريضة سرطان إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل وبدأ السيشن في التداول خلال الساعات الماضية، حيث عبر عدد من رواد مواقع التواصل عن إعجابهم بالعمل والغرض منه هو دعم مرضي السرطان لما يواجهون من معاناة كبيرة مع رحلة المرض.

وظهر في السيشن ناهد السعدي وهى معافاة من مرض السرطان وتعمل الآن، في مستشفي بهية وظهر بصحبتها ابنها.

مصور الفوتوسيشن هو محمد عاطف مصور منذ ٩ سنوات، قائلاً إنه قابل ناهد عند ظهور اعراض مرض السرطان، مضيفًا لـ"الدستور": أحببت أن أعمل سيشن يرصد المعاناة الفعلية التي يعيشها مرضى السرطان، مؤكدًا أنها تعمل في مستشفي بهية الآن وهى أكثر داعم لهذا الموضوع.

أشار محمود عاطف، في تصريحات لـ"الدستور": "التصوير استغرق مننا أكثر من ساعة ونصف بالميكب والملابس وغيرها، مؤكدًا أن مشاركة ابنها في الفوتوسيشن كان داعمًا كبيرًا لها لذلك ظهر معها ليرصد معاناة أمه خلال إصابتها بمرض السرطان .

من جانبها قالت ناهد السعدي بطلة السيشن أنها أحببت الفكرة ولم تكن تتوقع أنها تثير الإعجاب علي السوشيال ميديا مؤكدة أنها تلقت ردود أفعال قوية وجميلة وايجابية على السيشن بعد انتشاره على السوشيال ميديا، مضيفة أنها كانت لها رحلة كبيرة مع مرض السرطان استمرت لمدة 3 سنوات، لكنها تعافت منه تمامًا. 

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