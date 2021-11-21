«مشروعات النواب» تناقش خطة عمل «التعاون الدولي» لدعم قطاع المشروعات

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة خطة عمل وزارة التعاون الدولي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة.

وقالت اللجنة، إن الاجتماع سينعقد بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وكانت لجنة المشروعات بمجلس النواب، عقدت اجتماعا لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.

وأوصت اللجنة بقيام الجهاز بموافاة اللجنة ببيان موضحاً به حجم المنح والقروض التي تلقاها خلال الفترة السابقة ومدى استفادة الجهاز منها في توفير فرص عمل للشباب، وحجم ما تم سداده، وموافاة اللجنة بخطة ورؤية الجهاز خلال الفترة القادمة، ومدى التنسيق مع وزارة التعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة.

كما طلبت اللجنة بإفادتها بالسياسة الائتمانية الجديدة للجهاز في إطار قانون رقم 152 لسنة 2020، وعرضها على اللجنة، وموافاة اللجنة بالخطة التي وضعها الجهاز للاستفادة من مبلغ الــ 1.5 مليار جنيه والمخصصة للحوافز المقررة في المادة 24 من قانون رقم 152 لسنة 2020، وأوصت بقيام اللجنة بدعوة أعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة معوقات تفعيل قانون رقم 152 لسنة 2020.