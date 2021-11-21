الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب «موتوسيكل» بالتجمع الأول

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب موتوسيكل، اليوم الأحد، بمنطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

و تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حادث مروري بطريق الـ 51 اتجاه العاصمة الإدارية، ووجود متوفي ومصاب، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب دراجة نارية.

أسفر الحادث عن وفاة مصطفى محمد، 24 سنة، مقيم بمنطقة روض الفرج، وإصابة وليد رجب، 19 سنة، مقيم بالصف، وتم نقله لمستشفى بدر، ويجري رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث مرورى سيارات الإسعاف الإجراءات القانونية مصرع شاب موتوسيكل العاصمة الإدارية

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