إجراء امتحانات الأول والثانى الثانوى من المنزل؟.. الحكومة توضح الحقيقة

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022.

وقال المركز، في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً على أجهزة "التابلت" داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، مع ضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

ويواصل فريق المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء رصد وتتبع ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية؛ لتحري الدقة فيما يتداوله المواطنون، وفقا لتعليمات رئيس الوزراء والقيادة السياسية بعدم ترك مساحة لمروجي الشائعات والتصدي لهم بكل حسم وقوة.