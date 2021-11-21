بدء الدراسة لطلاب الأول الثانوي بمدرسة الضبعة النووية اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء الدراسة لطلبة الصف الأول الثانوي بالعام الدراسي الحالي 2021-2022 بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، بمحافظة مطروح، اليوم الأحد.

وقالت الوزارة، إنه جرى استقبال الطلبة المقبولين بالصف الأول، بداية من الأحد الماضي بفندق الإقامة بالمدرسة، من أجل تعريف الطلبة بالتخصصات ونظام الدراسة، بالإضافة إلى إعطاء الطلبة مهلة لنهاية الأسبوع لاستكمال ملفات التقدم والاستعداد لبدء الدراسة.

وتُعد مدرسة الضبعة النووية أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وسوف يتم تخريج أول دفعة من المدرسة هذا العام 2022/2021.

وكانت قد حددت المدرسة، شروط التقديم بأن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، دور أول 2020/ 2021 بمجموع لا يقل عن (260 درجة) لجميع محافظات مصر.

وأتاحت الوزارة لطلاب أبناء محافظة مطروح الحاصلين على مجموع لا يقل عن 260 درجة في الشهادة الإعدادية، قبولهم، بالإضافة إلى شرط حصولهم على الشهادة الابتدائية، كذلك من مدارس المحافظة و المطابقين لشروط الالتحاق بالمدرسة النووية هذا العام، وألا تقل درجات مواد (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) في الشهادة الإعدادية عن مجموع 152 بنسبة 95% لجميع محافظات الجمهورية، وأن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمره في 1-10-2020 عن 18 سنة.

واشترطت على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة النووية والمطابقين لشروط التقديم القيام بإجراءات معينة لضمان التقدم للامتحان الإلكتروني.