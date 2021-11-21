اليمن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إيران لوقف تدخلاتها بالمنطقة

طالب وزير الخارجية اليمني أحمد المبارك، المجتمع الدولي، بضرورة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في اليمن وزعزعة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

وقال المبارك - خلال مؤتمر الأمن الاقليمي بالعاصمة البحرينية (حوار المنامة)، حسبما أفادت القناة "اليمنية الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الشرق الأوسط لا يجب أن يكون عرضة للتحكم من قبل الميليشيات، مشددًا على ضرورة التعامل بمرونة من كافة الأطراف مع المبادرات التي تسعى لتحقيق السلام في اليمن بما لا يتعارض مع مقررات مجلس والمبادرة الخليجية.

وأضاف وزير الخارجية اليمني، أن السفينة "صافر" التي استولت عليها الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر تمثل خطرًا كارثيًا على البيئة، حيث أنها معرضة إلى تسرب مليون برميل من النفط في البحر مما يؤدي إلى تدمير الحياة البحرية لليمن، مطالبا المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل للإفراج عن هذه السفينة.

وفي وقتٍ سابق، وجه رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، حكومته بمضاعفة الجهود لتقديم المساعدات الإنسـانية، للنازحين والمهجرين جراء التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي، خاصة في محافظتي مأرب والحديدة.

وأكد عبد الملك ـ خلال ترؤسه أمس السبت- في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين- ضرورة وضع رؤية شاملة لإدارة العمل الإنساني وتنسيق الجهود المشتركة في هذا الجانب، مطالبًا بضرورة أن تساند المنظمات الأممية والدولية، الجهود الحكومية، لتقديم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيـف مـن معاناتهم.

وقال عبد الملك، إن المجتمع الدولي عليه أن يمارس الضغط على مليشيا الحوثي لوقف هجماتها المستمرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة على المدنيين والنازحين في مأرب، وما تمارسه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين في الحديدة.

وأشار إلى أن الموجات الجديدة للنزوح ضاعفت من الأعباء الإنسانية التي تواجهها الحكومة، وما يتطلبه ذلك من دعم أكبر ودور فاعل للمنظمات الأممية والدولية لمساندة هذه الجهود.