«الروم الأرثوذكس» تحتفل بعيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر، إنه يترأس اليوم، القداس الإلهي المتروبوليت نقوديمس مطران ممفيس وتوابعها والوكيل البطريركي بالقاهرة.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه في كنيسة دخول السيدة العذراء مريم إلى الهيكل القائمة القائمة في مدرسة العبيدية خلف كنيسة السيدة العذراء بمصر الجديدة.

وعلى جانب آخر، ترأس المطران مار يعقوب إفريم سمعان، المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للسريان الكاثوليك، والنائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن للسريان الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة السيامة الكهنوتية للشماس سالڤاتوري إنجينياري، بكنيسة سيدة الوردية للسريان الكاثوليك بالظاهر.

جاء ذلك بحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، والأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائبًا عن المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران السريان الأرثوذكس بمصر، والعديد من الآباء الكهنة، والشعب المحتفل.