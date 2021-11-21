الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان ترتيبات استضافة مصر لقمة «الكوميسا»

نيفين جامع
نيفين جامع

تعقد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، بحضور تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا"؛ للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين.

 ومن المقرر عقد القمة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بالتجمع وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية، سواء من خلال الحضور الفعلى أو المشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس إلى جانب الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من ممثلي تجمع الكوميسا بالقاهرة.

وستشهد القمة تسلم مصر رئاسة الكوميسا، وذلك بعد مرور 20 عامًا منذ آخر مرة تولت فيها رئاسة التجمع عام 2001، حيث تتطلع مصر إلى تأكيد دورها الريادى فى محيطها الإفريقي، من خلال المساهمة في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول تجمع الكوميسا في العديد من المجالات الاقتصادية.

كما ستستعرض وزيرة التجارة والصناعة خلال المؤتمر الرؤية التي أعدتها الوزارة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء خلال فترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا.

جدير بالذكر أن السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، هى أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمي في القارة الإفريقية، حيث يضم التجمع في عضويته 21 دولة هي:"مصر، بوروندى، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، إريتريا، إسواتينى، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوى، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم٢، ويصل عدد سكانها 586 مليون نسمة.

نيفين جامع الكوميسا مصر وزيرة التجارة والصناعة السوق المشتركة تجمع الكوميسا

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