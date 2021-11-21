أقوال الشهود ضد عصابة سرقة المواد البترولية في حلوان

حصلت «الدستور» على أقوال الشهود ضد تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

وجاء بأقوال مدير عام مساعد تشغيل بشركة أنابيب البترول أمام النيابة العامة أنه بانتقاله لإجراء المعاينة تبين وجود أعمال حفر بالعقار محل الواقعة بقصد سرقة مواد بترولية وذلك عن طريق ثقب الخط وإتلافه وأضاف بأنه ملك الهيئة العامة للبترول.

كانت النيابة العامة قد أحالت تشكيلا عصابيا مكونا من 5 أشخاص تخصص فى سرقة المواد البترولية بمنطقة حلوان للمحاكمة أمام الجنايات.

كانت نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس بخطوط الأنابيب المغذية لمصنع أسمنت حلوان، وذلك من خلال استغلالهم جراچ خاص بمنطقة كفر العلو.

أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة حلوان لتفقد حالة الأمن العام وضبط الخارجين عن القانون وبصحبتة قوة من أفراد الشرطة السريين، وردت إليه معلومة من أحد المصادر السرية الموثوق فيها مفادها قيام بعض الأشخاص بحفر وسرقة مواد بترولية، وذلك عن طريق تتبع خط سير الأنابيب المؤدية إلى مصنع أسمنت حلوان عن طريق عمل محبس "بلف" بماسورة المواد البترولية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التى أحالت أوراق القضية الى الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.