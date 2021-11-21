«الزراعة» تقدم نصائح للمزارعين لحماية الفراولة من الأمطار وبرودة الجو

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي للمناخ عن كيفية حماية محصول الفراولة من الأمطار وبرودة الجو وتشمل:

-متابعة النشرات الجوية التي تُصدرها الجهات المعنية أولاً بأول واتباع كافة الإرشادات الخاصة بمثل هذه الأحوال الجوية، وتدريب المرشدين الزراعيين على استخدام تقارير التنبؤات والإنذار المبكر وإعطاء توصيات مبكرة للمزارعين للحد من آثار التقلبات الجوية غير المواتية، ضرورة ري الحقل رية سريعة قبل البرد مباشرة على الحامي أخر النهار.

وتشمل القيام بتغطية النباتات بالأغطية البلاستيكية لحماية النبات من أضرار درجات الحرارة المنخفضة وكذلك حمايتها من أضرار المطر، والرش بالكبريت الميكروني وسليكات البوتاسيوم ويكون الرش آخر النهار والرش بمخلوط سلفات الماغنسيوم «كيلو» والبوتاسيوم فوسفيت «كيلو» على 300 لتر للفدان والرش آخر النهار، وكذلك الرش بالكالسيوم المخلبى لأنه يعمل على تقوية جدر الخلايا وبالتالى زيادة مقاومة النبات للأمراض الفطرية، وتصريف مياة الأمطار بين مصاطب الزراعة بطريقة آمنة لا تؤدي لتجمعها.

‏ويتشمل حماية الفراولة من الأمطار الرش بالأحماض الأمينية أو السيتوكينيات، أو سليكات البوتاسايوم، والرش الوقائي بالمبيدات الفطرية عقب انتهاء المطر للوقاية من الأمراض الفطرية خاصة عفن البوترايتس، وهذه المبيدات مثل البليز والسويتش وأمستارتوب بالجرعات الموصى بها وكذلك الرش بحمض السلسليك لأنه يزيد من المقاومة الدفاعية للنبات ضد الأمراض الفطرية خاصة بعد المطر.

‏ويشمل أيضا الاهتمام بالتسميد الفوسفاتي «حمض الفوسفوريك» لأنه يدخل فيه تكوين مركبات الطاقة وبالتالى زيادة مقاومة النبات للصقيع وكذلك الاهتمام بالتسميد البوتاسي وتقليل استخدام التسميد النيتروجيني وخاصة النترات واليوريا، لأنه يعمل على زيادة غضاضة النبات وبالتالي زيادة الإصابة بالأمراض الفطرية.

وتعتبر الفراولة من أكثر الفواكه التي تتأثر بالتقلبات الجوية والصقيع والأمطار، لذلك تحتاج إلى عناية خاصة على مدار مراحل النمو وحتى الحصاد من طرق الري والتسميد ومكافحة الآفات، للحصول على محصول عالي الجودة.