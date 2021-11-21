مستشار رئيس البرلمان الليبي يؤكد: غالبية الشعب يريد الانتخابات

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي ضرورة أن يتوجه الشعب الليبي نحو صناديق الاقتراع، وذلك لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والمصالحة الشاملة في ليبيا.

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المريمي، اليوم الأحد، أن غالبية الشعب الليبي تريد الانتخابات، وتؤيد القوانين الانتخابية، وشعبنا له تجربة كبيرة خلال السنوات الماضية، وعرف أن الاحتكام إلى السلاح والتمرد لا يجدي نفعا، نحن أمامنا 24 شخصية مترشحة، والأمر متروك الآن للشعب الليبي ليختار الشخصية المناسبة له في هذه المرحلة لتقود البلاد وتأخذها إلى طريق الاستقرار وتطبيق القانون.

ووفقاً لمفوضية الانتخابات، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين ترشحوا للتنافس على منصب رئيس ليبيا 24 حتى الآن.

كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مد ساعات العمل اليومي لمراكز توزيع بطاقة الناخب بواقع ساعتين، بسبب زيادة الإقبال عليها، من الناخبين والناخبات لتسلم بطاقاتهم.

وقالت المفوضية الليبية في بيانها إن قرارها جاء بهدف تمكين كل الناخبين والناخبات من تسلُّم بطاقاتهم وفق أفضل الظروف، خاصة مع المؤشرات التي أظهرت تزايدًا في المتوسط اليومي لعدد البطاقات التي تم توزيعها.

موعد الانتخابات الرئاسية في ليبيا

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين، حيث ستبدأ الأولى في 24 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الجولة الثانية مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى.

البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا كان قد أكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وإنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا بليبيا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي.

كما أشاد البيان الختامي، بالتزام المجلس الرئاسي الانتقالي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في ليبيا بضمان إنجاح عملية الانتقال السياسي عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر 2021 وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية.