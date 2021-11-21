1.3 مليون مستفيد من الدعم النقدي «كرامة»

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليون و335 ألفا، و762 مستفيدا على مستوى المحافظات حتى نوفمبر الجاري، مقارنة بمليون و330 ألفا و550 مستفيدا فى أكتوبر الماضي، والذي يستهدف المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، وذوي الإعاقة.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم دعم 117٫500 من الأطفال ذوي الإعاقة تحت سن 18 سنة والمُلتحقين بالتعليم بدعم نقدي قيمته 530 مليون جنيه سنويًا، والتحقق من دمجهم بالتّعليم الدامج أو بتعليم في المدارس الفكرية، إضافة إلى دعم 34,000 طالب بالتعليم المجتمعي الذي يضمن الوفاء بحق التعليم للأطفال في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات المدرسية وإعادة إلحاق من تسربوا أو تخطوا السن المدرسية بمدارس المجتمع، ودعم 128,500 من طلاب التعليم الفني والطلاب الأيتام، إضافة إلى دعم 98,000 طالب من ذوي الإعاقة ومُساندتهم لاستكمال تعليمهم.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدة شروط تمنع الحصول على الدعم النقدي وهى:-

ـ ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).

ـ إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر).

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة ( ثلاثة أو أكثر )

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( اشتراك تأمينى )

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون اشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

ـ امتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصة ( مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع )

ـ الحصول على معاش قطاع خاص، عام، حكومى، جيش، شرطه عن ذاته.

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.