تقرير بريطاني: «حرب إثيوبيا» قد تدمّر استقرار القارة الإفريقية

حذرت صحيفة «أراب ويكلي» البريطانية من مغبة الصراع المشتعل في إثيوبيا، مؤكدة أن هذه الحرب سوف تجلب حالة من عدة الاستقرار في القارة الإفريقية وليس في إثيوبيا فقط.

وناشدت الصحيفة البريطانية المجتمع الدولي ضرورة التدخل بشكل فوري وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتشجيع الأطراف المتحاربة على الاتفاق على حل سياسي للصراع.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، حذر من أن إثيوبيا قد تنهار من الداخل إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بسرعة.

ووفقا للصحيفة البريطانية فإن الصراع في إثيوبيا يدور حول طبيعة الدولة الإثيوبية نفسها، بما في ذلك أولاً، كيف يجب تقاسم السلطة والموارد بين المجموعات العرقية المختلفة في البلاد وثانيًا ما إذا كان يجب أن تكون هذه المجموعات العرقية جزءًا من إثيوبيا واحدة أو يجب أن يكون لها الحق في الانفصال.

وتابعت أن الحرب الحالية في إثيوبيا تحفز قيام حرب أهلية ضروس في الدولة الإفريقية متوقعة بدء موجة جديدة من الصراع العرقي.

وفي الوقت الحالي، تقوم القوات الحكومية باعتقال المدنيين من عرق تيجراي، بمن فيهم مواطنون بارزون، في أديس أبابا للاشتباه في دعمهم لجبهة تحرير تيجراي.

تداعيات حرب تيجراي

وفقا للصحيفة البريطانية، من المرجح أن تؤدي الحرب في تيجراي إلى تدفقات اللاجئين إلى الخارج نحو البلدان المجاورة وعبر البحر الأحمر باتجاه شبه الجزيرة العربية.

وفي خضم الحرب الأهلية، تعد اليمن هي موطن لعدد كبير من اللاجئين الإثيوبيين، ومن المرجح أن يتدخل جيران إثيوبيا، مثل إريتريا والصومال وجيبوتي والسودان، لحماية مصالحهم.

ولدى بعض جيران إثيوبيا، مثل كينيا والصومال، نزاعات بين الدول أيضًا مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية في التسعينيات، ويمكن أن تصبح إثيوبيا موقعًا لبلدان المنطقة لتصفية الحسابات مع بعضها البعض.

ولن تؤدي التدفقات الكبيرة من اللاجئين إلى زعزعة استقرار جيران إثيوبيا فحسب، بل سيؤدي تفكك الدولة الإثيوبية بحد ذاته إلى تعقيد جهود تحقيق الاستقرار الطويلة الأمد في جميع أنحاء القارة.

على سبيل المثال، قد تتعرض اتفاقية السلام التي أنهت الحرب الأهلية في جنوب السودان ، والتي قامت أديس أبابا بتجميعها ، بضغوط جديدة.

ومن المرجح أيضًا أن تنهار وتتراجع الحرب ضد المتشددين المتطرفين في القرن الإفريقي.

ضرورة الجهود الدولية لوقف الصراع

وتابعت الصحيفة: يتحتم على المجتمع الدولي تكثيف الجهود الدبلوماسية لإحضار الحكومة في أديس أبابا وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجري إلى طاولة المفاوضات.