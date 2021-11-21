الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الداخلية الأمريكية: قوة عمل لتغيير أسماء المناطق التى تحقر الأقليات

ديب هالاند
ديب هالاند

أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية استحداث قوة عمل تقوم بتحديد مواقع الأراضي المملوكة للحكومة الفيدرالية وبها اصطلاحات عنصرية أو تحتقر الأقليات وتعمل على إعادة تسميتها.


وأشار مراقبون إلى أن هذا يأتي بعد تغييرات مماثلة حدثت في الفعاليات الرياضية والأعمال الخاصة في الأعوام السابقة.


وأوضحت وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند - في تصريح اليوم /الأحد/ - أن هذه القوة الجديدة ستتضمن ممثلين من الوكالات التابعة للإدارة الفيدرالية للأراضي بالإضافة إلى خبراء في مجالات التنوع والمساواة والشمولية، منوهة إلى أن عمل القوة سيشمل محاورة مسئولي القبائل وممثلي الإدارات على مستوى الولايات، إضافة إلى الرأي العام.


ولفتت إلى أن الوزارة تضع تحفظا على بعض الاصطلاحات، مثل ما يحط من قدر الأشخاص من سكان البلاد الأصليين وتطلق على العديد من الأماكن، مشيرة إلى أن هناك كذلك أماكن يطلق عليها اصطلاح "نيجرو" أو "تشاينامان" وهي تتضمن أسماء تحقيرية للسود أو لذوي الأصول الآسيوية أو اللاتينية.

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