الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 3 أشخاص فى إطلاق نار بمطار أتلانتا بجورجيا الأمريكية

إطلاق نار
إطلاق نار

قالت مديرية أمن النقل (TSA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث بمطار أتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأمريكية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، ذكرت المديرية، في بيان أن أحد الركاب أطلق النار من مسدس أثناء تفتيشه.

ووفقا للمديرية، في حوالي الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (21:30 بتوقيت موسكو)، عثر رجال الأمن أثناء فحص الأمتعة، على "مادة محظورة" في حقيبة أحد الركاب. وبعد أن فتحوا الحقيبة "هرع إليها صاحبها وأستل مسدسا أطلق النار على الفور". وأكد البيان أن "الراكب هرب من المطار واختفى".

وشددت المديرية على أن الحادث، أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح لاتحمل في طياتها الخطر على حياتهم. وبسبب الحادث، أوقفت إدارة المطار الرحلات مؤقتا، لكنها بعد حوالي ساعتين من الحادث، رفعت هذه القيود.

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