الصين تخفض العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال

قالت محطة التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الأحد، إن الحكومة الصينية قررت خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.

وذكرت المحطة، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة فتح مكتب تمثيلي لتايوان في فيلنوس عاصمة ليتوانيا.

وكما ورد في البيان الحكومي، تنظر الصين إلى افتتاح مكتب تمثيلي لتايوان في ليتوانيا، كانتهاك لمبدأ الصين الواحدة ووحدة وسلامة أراضيها، وتعتبره بمثابة التدخل في شؤونها الداخلية.

ونقلت المحطة التلفزيونية، عن بيان للممثل الرسمي لوزارة خارجية الصينية: "تعرب الصين في هذا الصدد عن استيائها الشديد واحتجاجها القوي، وقررت خفض العلاقات الدبلوماسية الصينية- الليتوانية إلى مستوى القائم بالأعمال".