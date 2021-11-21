رئيس «روبرت كوخ» لا يستبعد موجة خامسة من كورونا فى ألمانيا

يتوقع رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، حدوث موجة خامسة من كورونا بعد

الموجة الرابعة الحالية في ألمانيا حال ظل معدل التطعيم غير كافٍ.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال فيلر في تصريحات له "إذا لم يتم تقليص الاختلاط الاجتماعي وتلقي التطعيم بشكل مكثف، فسنحصل أيضا على موجة خامسة وفقا للمحاكات النموذجية الحالية".



وتابع فيلر أن ألمانيا تكافح حاليا الموجة الرابعة من الإصابات، حيث تواجه البلاد حالة طوارئ وطنية.



وذكر فيلر أن ما يفعله الناس حاليا سيحدد ما الذي سيكون عليه الوضع في الشتاء، واصفا ذلك بالعار لأنه لا يزال هناك المزيد من الناس لم يقرروا بعد اتخاذ هذه الخطوة البسيطة نسبيا".



وجدد الدعوة إلى تجنب التجمعات والمناسبات الكبيرة التي تعقد في الأماكن المغلقة.



وقال فيلر أيضا إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات وقائية في الولايات التي لم تتأثر بشدة، قائلاً إن القيود على الاختلاط يمكن أن تمنع ارتفاع اعداد الاصابات.



وفي الوقت الذي دعا فيه فيلر من أجل زيادة كبيرة في التطعيمات، إلا أنه قال أيضا إن هذا وحده لن يكون كافيا، وأن تقييد الاختلاط مهم أيضا لمنع زيادة عدد الحالات بشكل أسرع.



وقال "اللقاح هو السبيل للخروج من الجائحة". ومع ذلك،اوضح أنه على الرغم من أن الجرعات توفر مستوى حماية عالي جدا، إلا أنه لا توجد حماية بنسبة 100%. وقال "الحماية من العدوى ليست بنفس مستوى الحماية من المرض

الشديد".



ويدعو معهد روبرت كوخ إلى تطعيم أعداد كبيرة من الأشخاص، ويقترح أن يتم تطعيم ما لا يقل عن 85 % من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 59 عاما و 90 % من كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق.



وتأتي تصريحاته مطابقة لتصريحات رئيس لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا (ستيكو)، توماس ميرتنز، الذي قال إن الموجة الخامسة من الإصابات ممكنة ، مضيفا: "مدى قوة ذلك يعتمد إلى حد كبير على عدد الأشخاص الذين يتم

تطعيمهم ويتلقون جرعات معززة ".