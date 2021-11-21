اليوم.. استكمال محاكمة قاتل مواطن فى مصر القديمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حسني، اليوم الأحد، محاكمة المتهم "محمد .ع" لاتهامه بجريمة قتل بمصر القديمة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حسني العالم وعضوية كل من محمد بركات وشريف صفوت وأمانة سر محمد جبر.



وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة قتل المجني عليه علي عباس عمدًا بأن قام على إثر محاولة المجني عليه استيقافه حال فراره بالمبلغ المالي موضوع الجنحة الثانية بالتعدي عليه بالضرب بواسطة ركله قدما موقعًا إياه من أعلى منحدر ترابي قاصدا من ذلك قتله عمدا فأحدث ما به من إصابات ثابته بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد ارتكب جريمة القتل سالفة البيان لتسهيل ارتكاب جنحه أخرى وهي أنه فى ذات المكان والزمان سرق المبلغ المالي المبين قيمته بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه.



وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية بأن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة ارتكابه الواقعة وقيامه بسرقة ألفين جنيه من المجني عليه لما تبادر إلى ذهنه فكرة إزهاق روحه وتنفيذًا لذلك قام بدفعه وركله من أعلى المنحدر الترابي معترفًا بجلسات تجديد حبسه ارتكاب الواقعة وقيام المتهم بمحاكاة تصويرية للواقعة وكيفيه ارتكابه لواقعة قتل المجني عليه.



وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية أنه بفحص المقطع المرئي تبين أنه لشخصين يقوم أحدهما بإلقاء الآخر من أعلى منحدر ترابي وتبين أنه لايوجد ثمة تلاعب سواء بالحذف أو الإضافة للمقطع، كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة أنه عبارة عن منحدر يقدر ارتفاعه 10 أمتار وأسفله قضبان السكك الحديد.



