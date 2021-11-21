المكسيك.. ضبط 600 مهاجر غير شرعى فى شاحنتين شرقي البلاد

أعلن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك ضبط 600 طالب للهجرة غير الشرعية في شاحنتين شرقي البلاد، معظمهم من جواتيمالا المجاورة.

وقال المعهد إن "401 منهم من غواتيمالا و53 من هندوراس و40 من الدومينيكان و37 من بنغلاديش و27 من نيكاراغوا و18 من السلفادور و8 من كوبا، و6 من غانا و4 من فنزويلا و4 من الإكوادور وواحد من الهند وواحد من الكاميرون".

وأشار المعهد إلى أن "455 من المهاجرين ذكور، و145 إناث"، وأن "المحتجزين إما سيرحلون إلى بلادهم أو ستتاح لهم الفرصة لتنظيم إقامتهم في المكسيك".

ويتجه معظم المهاجرين من أمريكا الوسطى وبقية دول العالم عبر المكسيك قاصدين الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا و227 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 3 ملايين و 862137 حالة، وعدد الوفيات إلى 292372.

ويشير مسؤولون، إلى أنه "من المرجح أن تكون إصابات و وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.