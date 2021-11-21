الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أدميرال أمريكى يحذر من تهديد صينى بالمحيطين الهندى والهادئ

الأدميرال جون سي
الأدميرال جون سي أكويلينو

اعتبر قائد القيادة الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن بلاده وحلفاءها بحاجة للعمل بوتيرة أسرع، وسط التوترات المتزايدة التي تسببها الأنشطة العسكرية الصينية التوسعية.

وجدد الأدميرال جون سي أكويلينو التأكيد خلال منتدى "هاليفاكس" الدولي للأمن على التزام بلاده بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

وتصاعدت التوترات مع نشر الجيش الصيني أعدادًا متزايدة من الطائرات المقاتلة بالقرب من جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.

ميرا تهديد أمريكي المحيطين الهندي والهادئ صيني الهند يحذر هديد

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