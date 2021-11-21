الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية.. طبيب يجدد عقده ذاتيا بزيادة 4000 ريال والصحة توضح

السعودية
السعودية

أوضحت الشؤون الصحية في محافظة الطائف السعودية عدم علاقتها بتجديد عقد طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمسمى تخصص (أسنان).

 

وأكدت الشؤون الصحية عدم علمها أو تجديدها للعقد وعزت التجديد إلى قيام الطبيب بتجديد عقده عن طريق الخدمة الذاتية.

 

وقالت صحة الطائف في تعقيب على ما نشرته "عكاظ"، إن الطبيب لم يجدد عقده مع صحة الطائف إذ سبق صدور قرار بطي قيده لبلوغه السن القانونية (60 عاما)، مشيرة إلى أن الطبيب قام بتجديد عقده عبر الخدمة الذاتية.

 

وشددت على أن العقد غير معتمد ولم يتم اعتماده من الموارد البشرية بصحة الطائف.

 

وتساءل مراقبون عن كيفية قبول النظام الذاتي التجديد لمن تجاوز عمره الستين عاما وكيف وضع الطبيب البدلات في العقد منها مبلغ 4000 ريال إضافي، كما تساءلوا عن كيفية تغيير التخصص إلى طبيب أسنان، والعقد ينص على أنه طبيب أذن وأنف وحنجرة.

 

وكانت صحيفة "عكاظ" قد كشفت في مقال نشرته في 10 نوفمبر أنه وفي الوقت الذي أرجعت صحة الطائف عدم التجديد لطبيبة الـ352 ألف ريال المنقطعة عن العمل لإيقاف التعاقدات، أثار تجديد عقد عمل طبيب وافد حفيظة عدد من منسوبي الصحة، بعد أن جددت الصحة عقد "طبيب أسنان غير ممارس" على مهنة "طبيب أذن وانف وحنجرة" بزيادة شهرية في الراتب.

 

واستغرب منسوبو الصحة التجديد واختلاف مهنته في العقد عن بطاقة مزاولة المهنة، ما يلمح إلى وجود تغيير في المسميات، خصوصا أن وظائف أطباء الأسنان أصبحت حصرا على السعوديين.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت السعودية، أقل عدد إصابات بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) منذ مارس 2020، بواقع 31 حالة إصابة جديدة.

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيانها، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ارتفع إلى 549 ألفًا و443 حالة إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 31 إصابة جديدة.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8823 حالة وفاة.

 

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 538 ألفًا و542 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

 

وأوضحت الوزارة أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة ارتفع إلى ما يقارب 47 مليون جرعة حتى الآن. 

سعودي ودي الصحة السعودية طبيب زيادة عقد توضح سعودية والصحة ذاتي صحة ريال

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

الدفع بـ8 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بالشرقية

محمد الباز: تعليق الدراسة بـ10 محافظات فقط.. واحذروا الشائعات

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأحد 21-11-2021 فى مصر

الجزائر: 144 إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع والتنكيل ضد سكان القدس لتهجيرهم

لليوم الرابع.. مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان العيسوية بالقدس

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى