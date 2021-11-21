الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرضى «عرقسوس» و«مُنتزه» فى قاعة أوبونتو للفن التشكيلى

بوستر المعرض
بوستر المعرض

تحتضن قاعة أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك، في الثالثة من بعد عصر اليوم الأحد، إنطلاق فعاليات معرضين تشكيليين. المعرض الأول بعنوان "عرقسوس" للفنانة دينا عبد النبي، وذلك في قاعة الدور الأرضي. ومعرض "مُنتزه ABI" للفنان عُمر جبر في الدور الأول.

 

تخرجت دينا عبدالنبي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدرجة بكالوريوس أنثروبولوجيا عام 1984، ثم التحقت بكلية الفنون الجميلة (قسم الدراسات الحرة) عام 1982 وفي عام 1983 درست بأتيليه كنوز تحت إشراف الدكتور مصطفى الرزاز ودكتور فرعلي عبد الحفيظ، ثم تدربت الفنانة تحت رعاية ليليان كرنوك بمدرستها للفن بمتحف دكتور حسن رجب في عام 1985.

 

درست دينا عبدالنبي بعد ذلك التصوير الفوتوغرافي في معهد TAFE  بأستراليا عام 1990، كما أعقبته بدراسة التصميم الداخلي بأستراليا أيضًا عام 1991 ثم التحقت بأكاديمية د.مصطفى الرزاز للفن في يناير 2015.

 

وشاركت دينا عبدالنبي في العديد من المعارض الجماعية مثل معرض القط وسبع أرواح عام 2015 بجاليري قرطبة، وصالون الجنوب الدولي الخامس بكلية الفنون الجميلة بالأقصر عام 2017 وصالون أبيض وأسود الرابع عام 2017 وصالون الخريف في باريس عام 2019. ولها معرض فردي في مارس 2019 تحت عنوان "مريم" بمركز الجزيرة للفنون ومعرض "خط أحمر رفيع" بقاعة أوبونتو عام 2020  للفنانة مقتنيات خاصة وكذلك في متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية.

 

تهتم الفنانة بالبحث وراء نقطة التقاء الإرث الثقافى المجتمعي وفردية الإبداع الفني الذي يقتضي القدرة على نقد النفس والمعطيات المحيطة، وتحاول التعامل فى هذا البحث مع مواد و تقنيات حرفية بسيطة.

 

أما الفنان "عُمر جبر"، فهو من موالید القاهرة 1999، حصل علي دبلوم الثانویة التجاریة، ثم تفرغ بعده لتعلم الفن بعيدًا عن الدراسة الجامعية التقليدية من خلال تجريب خامات وتقنيات فنية متعددة. انضم لمجموعة "اللقطة" في عام 2016 وذلك ليتمكن من دراسة الفن بشكل أكثر منهجية واحترافية.

 

عُمر جبر فنان مجتمع "مصر بعد الثورة" بكل ما فيه من رقميات ووسائل تواصل اجتماعية، فهو فنان متسق مع مجتمعه الذي كان له الأثر الأكبر في فنه. تعبر بورتريهات "جبر" عن الصراعات الداخلية والأبعاد السياسية والإجتماعية من خلال خطوط فرشاة مميزة يملأ بها الورق والكانفاس، كما تمتد فرشاته أيضا إلى كل ما يحيطه ليصبح مرآة ينعكس فيها كل شئ، توثق حياته اليومية بنظرة يقظة تنتقد بمرح كل ما تراه.

 

وشارك عمر جبر في العدید من المعارض الجماعیة مثل "صالون الشباب"عامي 2016 و2018،    وصالون القاهرة 2018 ، و "نغمات مختلفة" في 2019 و "أوبونتو كمان وكمان" في 2021 في جاليري أوبونتو، أقيم معرضه الفردي "المرحلة" بجاليري إيزل آند كاميرا عام 2018،  كما شارك جبر أيضًا في العديد من  المعارض الدولية مثل( 1-54 ) مراكش في 2020 ، ( 1-54 ) لندن في 2020 ، حيث تم إدراجه ضمن أفضل 10 فنانين ، ومعرض AKAA في عام 2021. للفنان مقتنيات خاصة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب. 

المعرض
المعرض
قاعة أوبونتو للفن التشكيلي م نتزه عرقسوس دينا عبد النبي ع مر جبر الفنان مصطفى الرزاز

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رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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