«الدواء»: ورشة عمل لتقييم الدراسات الإكلينيكية للمستحضرات الحيوية المثيلة

أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل فى ورشة العمل عن تقييم الدراسات ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية للمستحضرات الحيوية المثيلة، والتى تهدف إلى عرض خطوات العمل داخل الإدارة العامة للدراسات الإكلينيكية للمستحضرات الحيوية المثيلة.

وتسلط ورشة العمل الضوء على كيفية عمل تقييم شامل للدراسات ما قبل الإكلينيكية والدراسات الإكلينيكية للمستحضرات الحيوية المثيلة طبقًا للأدلة واللوائح التنظيمية المتبعة، علمًا بأنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر بإحدى فنادق القاهرة ومتاح حضورها من خلال إحدى المنصات الإلكترونية.

وأشارت إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية، وتبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الواحدة والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الإثنين الموافق ٦ ديسمبر، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهنى المستمر CPD.

وفى سياق آخر كان وفد منظمة الصحة العالمية، قد اختتم الخميس الماضى زيارته لهيئة الدواء المصرية، والتي امتدت لثلاثة أيام متتالية، وتم خلالها بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات الفنية؛ فيما يخص حصول هيئة الدواء على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال المستحضرات الحيوية.

وتفقد الوفد، خلال الزيارة، الأعمال التطويرية التي تمت مؤخرا في الهيئة من المعامل الرقابية التي تم تطويرها، وأيضا التي تم استحداثها، وأشاد الوفد، بالجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية منذ تأسيسها والذي تزامن مع بداية جائحة كورونا، والخطوات الجادة والهامة التي تتخذها في سبيل تطوير آليات وإجراءات العمل وتطوير البنية التحتية، وإمكانيات المعامل الرقابية.

ومن جانبها قالت هيئة الدواء المصرية، إنها تسعى لبذل كافة جهودها للنهوض بالقطاع الدوائي وفقا للرؤية السياسية ورؤية مصر٢٠٣٠، وأنها قامت بإعداد خطة عمل محكمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحصول على الاعتمادات الدولية، بما يواكب المستجدات العالمية.

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تطوير البنية التحتية والذي شمل: المعمل المرجعي، ومعامل رقابية، وقاعات تدريب، وقاعات اجتماعات، والفصول تعليمية، وذلك بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.