الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هنية يعلق على قرار بريطانيا بتصنيف «حماس» منظمة إرهابية

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

علق رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركته منظمة "إرهابية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال هنية: "اعتداء جديد على شعبنا وحقوقه، وخطوة مدانة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني، وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة"، متابعا: "نعتبر هذا القرار عديم الجدوى أو التأثير على حركتنا ونضالنا وشعبنا".

وتابع: "صمود شعبنا الفلسطيني والتفافه حول قواه الوطنية المناضلة كفيل بإضعاف وإجهاض كل القرارات التي تمس حقوقه الثابتة بما فيها الحق في مقاومة الاحتلال، كما أن شرعية حركة حماس تستمدها من هذا الشعب ومن أمتنا ومن أحرار العالم ومن نضالنا الوطني".

كما أشار هنية إلى أن القرار البريطاني يتزامن مع "جريمة وعد بلفور المشؤوم التاريخية، والذي كان الأولى أن تعتذر بريطانيا عنه لشعبنا الفلسطيني وللعالم بأسره، ووقف العزف على الوتر الإسرائيلي بدلا من تجديد انحيازها له".

وتابع: "لقد بدأنا بالتحرك الواسع لمواجهة هذا القرار، والعمل على عزله وإدانته عبر مكاتب العمل في قيادة الحركة وعلاقاتها الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، وتتواصل الجهود من أجل قطع الطريق على الاحتلال للاستفادة منه".

بريطانيا على حماس تصنيف قرار منظمة نظم ارهابية ارهابي بريطاني هنية منظم منظمة ارهابية

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