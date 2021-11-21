البرازيل: 217 وفاة جديدة كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 8833 إصابة جديدة بفيروس كورونا و217 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير الأرقام المسجلة، اليوم، إلى تراجع في الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس، حيث سجلت الجمعة 13355 إصابة جديدة بفيروس كورونا و226 وفاة.

وسجلت البرازيل منذ بداية الجائحة 22 مليونًا و12150 إصابة، في ثالث أكبر عدد إصابات في العالم، كما وثقت 612587 وفاة، مسجلة ثاني أكبر عدد وفيات عالميًا منذ ظهور الجائحة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.