صرف الإسكندرية تنفى وفاة عاملين أثناء عملهما فى نوة المكنسة

نفى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ما تم تداوله من أنباء عن وفاة عاملين بصرف الإسكندرية أثناء العمل في نزح أمطار نوة المكنسة.

وأكد «نافع» خلال بيان له منذ قليل، أنه لا توجد بالشركة أي خسائر بشرية سوي إصابة عامل أثناء عمله بتمركز أمام فندق أزور وتم نقله إلي المستشفى علي الفور، مؤكدًا أن جميع العاملين بالشركة منتشرين بمواقع العمل بجميع مناطق الإسكندرية علي مدار الساعة.



وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن المحافظة، تعرضت لأمطار غزيرة وغير مسبوقة هبطت على جميع مناطق الإسكندرية، حيث أسفرت عن وجود تجمعات لمياه الأمطار ويجري العمل علي حلها بأسرع وقت ممكن.

وأهابت الشركة بمواطني المحافظة، توخي الحذر، وعدم وقوف السيارات علي شنايش المطر، عدم وقوفهم أو وقوف السيارات في أماكن يحتمل فيها سقوط الأشجار أو البلكونات القديمة، وعدم الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو الإنارة، وعدم الوقوف في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي الخط الساخن للشركة ١٧٥ أو علي صفحة الشركة في مواقع التواصل الإجتماعي.

كما نوهت الشركة على انتشار معدات وفرق طوارئ الشركة وعلي رأسهم اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وجميع مسئولي الشركة، لمتابعة الموقف ميدانيا، والعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار وإنهاء بلاغات المواطنين منذ ٤٨ ساعة بشكل مستمر.



وكان قد تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء السبت، شارع مصطفى كامل بنطاق حي المنتزة أول، في إطار جولاته الميدانية المستمرة التي يقوم بها المحافظ منذ الصباح الباكر لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية.

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة. لافتاً إلى استمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.