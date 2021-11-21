الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأحد 21-11-2021 فى مصر

سعر الجنيه الإسترلينى
سعر الجنيه الإسترلينى

حافظ سعر الجنيه الإسترليني علي استقراره اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021  خلال التعاملات الصباحية ليأتي متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري في السوق المحلي عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 21-11-2021 في مصر

 

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع،

 

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم بسعر 20.97جنيه للشراء، 21.26جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97جنيه للشراء، 21.26جنيه للبيع

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك العربى الإفريقي الدولي

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09جنيه للشراء، 21.31جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

و جاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12جنيه للشراء، 21.22جنيه للبيع.

 

 سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر إيران 

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع 

 

يشار إلي أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان وجزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية و جزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية و تريستان دا كون

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