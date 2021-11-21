«التموين» تبدأ فض المظاريف الفنية والمالية لمناقصة توريد الأرز المحلى.. اليوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، بدء فض المظاريف الفنية والمالية للمناقصة الأولي لشركات مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص، لاختيار أفضل الأسعار والجودة المطلوبة والمواصفات القياسية المحددة لتوريد الأرز المحلي لصالح البطاقات التموينية.

واشترطت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن تقدم شركات مضارب الأرز الأسعار في المناقصة بالجنيه المصري، وتكون العروض مصحوبة بتأمين ابتدائي 100 ألف جنيه بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان لصالح الهيئة.

وطالبت الهيئة شركات مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص بأن تقدم العروض في المظاريف الفنية والمالية مصحوبة بتقديم عينتين من الأرز، وفقًا للمواصفات المطلوبة، كل عينة لا تقل عن واحد كجم وتكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.

وألزمت الهيئة شركات المضارب والموردين المسجلين لدى الهيئة لتوريد أرز أبيض محلي طبيعي، وأن يكون تام الضرب من إنتاج محصول 2021، لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وطبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2006/2244، على أن تكون الحبة بنسبة كسر لا تزيد عن 5% والتوريد خلال الفترة من 2022/1/1 حتى 2022/3/31 بحد أدنى لكمية التوريد شهريًا 500 طن.

وقال فتحي سلامة، رئيس شركة مضارب الأرز في كفر الشيخ سابقًا،في تصريح خاص لـ«لدستور»، إن مناقصات توريد الأرز تتضمن كراسة الشروط لكل شركة مضارب على حده، وهي تحتوي على ظرف فني يتضمن المواصفات والجودة، ونسبة الكسر لا تزيد عن 5%، رفيع الحبة، والظرف يحدد السعر النهائي للأرز الذي يتم قبوله.

وأشار إلى أن لجنة البت في المظاريف الفنية والمالية يكون من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية التي تشترط أن يكون كل شركة لديها سجل تجاري وبطاقهة ضريبية ومسجلة في سجل الموردين بالهيئة.