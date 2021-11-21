«التموين» تعلن الطوارئ بالمديريات خلال فصل الشتاء

أعلنت وزارة التموين، حالة الطوارىء بمديريات التموين والتجارة الداخلية، استعدادًا لاستقبال ذروة الشتاء التي تبدأ في منتصف ديسمبر المقبل حتى منتصف فبراير المقبل، بتشكيل غرف عمليات في المحافظات والتنسيق مع وزارة البترول لزيادة حجم الكميات التي يتم ضخها بنسبة تترواح ما بين 10% إلى 25% لتوفيراحتياجات المواطنين من الإسطوانات.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بتكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز والمستودعات الرئيسية ومصانع التعبئة للتأكد من انتظام الإنتاج والتوزيع بمستودعات البوتاجاز، وتوفير أرصدة احتياطية تكفي الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.

وقال رافت القاضي، رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن مديريات التموين تقوم حاليًا بتشكيل غرف عمليات لتلقي شكاوي المواطنين في حال وجود نقص او اختناقات في إسطوانات البوتاجاز، والعمل على حلها فورًا من خلال زيادة معدلات الضخ بالتنسيق مع شركات التعبئة للمواد البترولية، لتصل إلى نسبة 25%، مقارنة بباقي شهور السنة.

وأوضح أن هناك زيادة 40% في معدلات السحب والطلب على إسطوانات البوتاجاز خلال الفترة مابين منتصف ديسمبر المقبل حتى منتصف فبراير المقبل؛ بسبب زيادة برودة الطقس الذي يرفع معدلات الاستهلاك والسحب من جانب المواطنين لاستخدامها في السخانات، فضلًا عن السحب من مزارع البوتاجاز للتدفئة للدورة الإنتاجية للدواجن وقمائن الطوب الحراري وغيرها من الأنشطة التجارية التي تقوم باستخدام الأسطوانات المنزلية بالمخالفة للقانون والتوجيهات الوزارية.

وأشار إل أن هناك تعليمات من وزارة التموين بتعيين مفتش تمويني في كل مستودع بوتاجاز ومصانع التعبئة والمستودعات الرئيسية لمتابعة الإنتاج والتوزيع علي المستودعات الفرعية، والتي تبلغ نحو 3 آلاف مستودع منتشر على مستوي الجمهورية وتوزيعها بالأسعار الرسمية بسعر 65 جنيهًا من أمام المستودع وتوصيلها إلى المنازل بسعر 70جنيه للأسطوانة المنزلية.