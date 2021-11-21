الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين بورسعيد»: صرف سلع تموينىة شهريا بقيمة 23 مليون جنيه

صرف التموين
صرف التموين

أكد المهندس ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر الجاري بنسبة 90 % من المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وقال وكيل وزارة التموين ببورسعيد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم صرف مقررات التموين بمبيعات شهريا تصل لـ23 مليون جنيه من خلال بدالي التموين ومشروع جمعيتي.

وأضاف أن إجمالي عدد البطاقات التموينية تصل لنحو 160,000 بطاقة تموينية تقوم بصرف مقررات التموين من خلال منظومة التموين الجديدة التي تضم 28 سلعة يختار المواطن السلع التي تناسبه حسب متوسط نصيب الفرد البالغ نحو خمسين جنيها والأسره خمس أفراد تقوم بصرف سلع  بقيمة 225 جنيها.

وتابع أن كافة السلع التموينية متوفرة في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتوفيرها للبدالين التموين يوم 27 من كل شهر لصرفها في الشهر التالي للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، حيث يبدأ عمليات الصرف في بداية الشهر وحتى نهايه الشهر.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد إن كافة السلع التموينية متوفرة في جميع مخازن تجارة الجملة ولا يوجد أى نقص في السلع ولا توجد أى عقبات في صرف السلع التموينيه شهريا للمواطنين المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، لافتا إلى أن سيستم منظومة التموين الجديدة يعمل بكفاءة عالية ولا توجد أي مشاكل أو أعطال في توقف ماكينات الصرف عن التشغيل.

وزارة التموين بورسعيد السلع التموينية بطاقة تموين وكيل وزارة التموين مقررات التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

الدفع بـ8 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بالشرقية

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

محمد الباز: تعليق الدراسة بـ10 محافظات فقط.. واحذروا الشائعات

«التموين» تبدأ فض المظاريف الفنية والمالية لمناقصة توريد الأرز المحلى.. اليوم

«الدواء»: ورشة عمل لتقييم الدراسات الإكلينيكية للمستحضرات الحيوية المثيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع والتنكيل ضد سكان القدس لتهجيرهم

لليوم الرابع.. مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان العيسوية بالقدس

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى