«تموين بورسعيد»: صرف سلع تموينىة شهريا بقيمة 23 مليون جنيه

أكد المهندس ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر الجاري بنسبة 90 % من المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وقال وكيل وزارة التموين ببورسعيد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم صرف مقررات التموين بمبيعات شهريا تصل لـ23 مليون جنيه من خلال بدالي التموين ومشروع جمعيتي.

وأضاف أن إجمالي عدد البطاقات التموينية تصل لنحو 160,000 بطاقة تموينية تقوم بصرف مقررات التموين من خلال منظومة التموين الجديدة التي تضم 28 سلعة يختار المواطن السلع التي تناسبه حسب متوسط نصيب الفرد البالغ نحو خمسين جنيها والأسره خمس أفراد تقوم بصرف سلع بقيمة 225 جنيها.

وتابع أن كافة السلع التموينية متوفرة في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتوفيرها للبدالين التموين يوم 27 من كل شهر لصرفها في الشهر التالي للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، حيث يبدأ عمليات الصرف في بداية الشهر وحتى نهايه الشهر.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد إن كافة السلع التموينية متوفرة في جميع مخازن تجارة الجملة ولا يوجد أى نقص في السلع ولا توجد أى عقبات في صرف السلع التموينيه شهريا للمواطنين المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، لافتا إلى أن سيستم منظومة التموين الجديدة يعمل بكفاءة عالية ولا توجد أي مشاكل أو أعطال في توقف ماكينات الصرف عن التشغيل.