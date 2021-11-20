هل يساعد «دايت المشي» على إنقاص الوزن الزائد؟

يمكن أن تبدأ رحلتك لإنقاص الوزن باتخاذ بضعة آلاف من الخطوات الإضافية كل يوم، حيث يمكن أن يساعد برنامج المشي المخصص في تحسين صحتك العامة ولياقتك البدنية مع نقلك نحو رقم أكثر صحة على الميزان، فهي طريقة سهلة لحرق سعرات حرارية إضافية، كما تقول عالمة فسيولوجيا التمارين الرياضية كاتي لوتون.

أوضحت لوتون، أن هناك عوامل أخرى تؤثر على السعرات الحرارية التي يتم حرقها أثناء المشي أيضًا، حسبما ذكره موقع" clevelandclinic" الطبي.

التضاريس:

يعتبر اختيار المكان لممارسة رياضة المشي من الأمور الهامة، في المشي بالطرق الممهدة يختلف عن الرمال أو الممرات الغير المستوية.

درجة الحرارة:

تحرق المزيد من السعرات الحرارية عند ممارسة الرياضة في كلتا درجات الحرارة القصوى، ففي الطقس البارد، يعمل جسمك وقتًا إضافيًا في محاولة للبقاء دافئًا، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى حرق السعرات الحرارية في محاولة لتبريد الجسم.

الجنس:

في المتوسط ​​، يحرق الرجال سعرات حرارية أسرع من النساء، وفقًا لدراسة نشرها علماء من جامعة "ملقا" الأسبانية.

كم يجب أن تمشي؟

عليك البدء بهدف كبير يقدر بـ 10000 خطوة، أي ما يعادل خمسة أميال تقريبًا، لكن هذا الرقم لا يُترجم بالضرورة إلى تمارين مفيدة للقلب والأوعية الدموية، فالتنقل ببطء في المتجر، على سبيل المثال، يعزز عدد خطواتك لكنه لا يفعل الكثير من منظور فقدان الوزن أو اللياقة البدنية.

أوضح الأطباء، أن عائد اللياقة من المشي يأتي عندما يرتفع النشاط إلى مستوى تمارين القلب والأوعية الدموية، هذا يعني ما لا يقل عن 10 دقائق من الحركة المستمرة بقدم واحد أمام الآخر بمستوى معتدل.

أشار الأطباء، أنه يجب الحصول على 150 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية المعتدلة أسبوعيًا، وفقًا للإرشادات التي وضعتها جمعية القلب الأمريكية.

ولإنقاص المزيد من الوزن، يرتفع هدف النشاط قليلاً، حيث توصي الكلية الأمريكية للطب الرياضي، بممارسة 200 إلى 300 دقيقة من التمارين أسبوعيًا لفقدان الوزن على المدى الطويل.

هل يمكنك إنقاص الوزن بمجرد المشي؟

أظهرت الدراسات أن برنامج المشي المنتظم يمكن أن يساعدك على التخلص من بعض الأرطال الزائدة، فعلى الرغم من ذلك، يجب أن تقترن الزيادة في التمارين بعادات الأكل الصحية لفقدان الوزن.