الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمني: قوات التحالف تواصل التقدم في شمال الحديدة

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مواصلة القوات المشتركة تقدمها شمال حيس بالحديدة، والسيطرة على مناطق استراتيجية، وفقا لقناة العربية.

وذكر الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الجيش اليمني تحقق تقدمات كبيرة وانتصارات جديدة، وتصد تحركات متوالية للعصابات الحوثية في أغلب الجبهات، قائلا: «الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل يحققون انتصارات يومية في مختلف الجبهات القتالية». 

وأكد مجلي في بيان رسمي، أن الجيش اليمني أحرز تقدمات مهمة بالجبهات الجنوبية من محافظة مأرب في عمليات هجومية ناجحة ضد الميليشيات الحوثية. 

وأضاف: «العمليات شملت جبهات عدة، منها ملعا وأم ريش والعمود وذنة، وانتهت باستعادة مواقع مهمة، واستنزفت خلالها الميليشيات الحوثية على نحو كبير قدراتها القتالية».

وأشار مجلي إلى أن المعارك الهجومية والأعمال الاعتراضية أسفرت أيضا عن مقتل العشرات من تلك العناصر الإرهابية، والقبض على أعداد منها. كما تمت استعادة أطقم قتالية وكميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر. وفي الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، أحبط الجيش عددا من الهجمات للميليشيات، وكبدها خسائر في العتاد والأرواح، لافتا إلى أن قوات الجيش في جبهات صرواح نفذت عددا من الهجمات والكمائن الناجحة ضد عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية، وكبدتها خسائر في الأراوح والمعدات.

قوات التحالف الجيش اليمني اليمن الحديدة القوات المشتركة

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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