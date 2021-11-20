الأحد 21 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«مسائل الشتاء».. حملة جديدة يُطلقها مركز الأزهر للفتوى

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إطلاق حملة دعوية توعوية تحت عنوان «مسائل الشتاء» تضم مجموعة من الفتاوى والإرشادات الفقهية، والآداب والأذكار المتعلقة بالبرد والمطر.

وتهدف الحملة إلى بيان عدد من المسائل والمفاهيم الفقهية والدعوية التي تهم المسلم في فصل الشتاء، وكيفية استثمار أوقاته في العبادة، ومعرفة أوجه يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها.

ويمكنكم متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية.

كما يمكنكم التَّواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906 في أيام العمل الرسميَّة، من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وعبر رسائل فيس بوك الخاصّة، ومن خلال تطبيق المركز لتلقّي الفتاوى.

يذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقدم إرشادات فقهية وتوعوية ودعوية بالتزامن مع فصول السنة المختلفة.

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية مسائل الشتاء الفتاوى الإرشادات الفقهية المطر البرد

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

الدفع بـ8 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بالشرقية

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

محمد الباز: تعليق الدراسة بـ10 محافظات فقط.. واحذروا الشائعات

محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل العمل بالمصالح الحكومية اليوم

الحكومة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

عودة للقانون الظالم

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع والتنكيل ضد سكان القدس لتهجيرهم

لليوم الرابع.. مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان العيسوية بالقدس

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى