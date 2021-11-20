صحة دمياط توقع الكشف الطبي بالمجان على 1554 مواطنا

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، وفقًا للخطة المعدة مسبقًا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية الغوابين التابعة لمركز فارسكور خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار، بالإضافة إلى وحدة متكاملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

ومن جانبه، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1554 مواطنًا، حيث تم تحويل 25 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 5 حالات، فضلاً عن إجراء 621 تحليل معملي، والكشف بالأشعة لـ52 حالة، والسونار لـ70 حالة.

وتابع، أنه تم تشديد الرقابة على الأسواق، لضمان وصول غذاء صحى وأمن للمستهلك، وفي إطار عمليات البحث والتقصي لتحديد الأماكن ذات الخطورة، حيث تم عمل حملات على أماكن متفرقة بدمياط الجديدة وكفر سعد وفارسكور، كما تم المرور على 55 منشأة منها 35 منشأة غير مرخصة، و4 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، تم التوصية بغلقها جميعًا غلقا إداريا.

50 لتر عصائر مجهولة المصدر

وتم تحرير 50 محضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية لمتداولي الأغذية، ولعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية، كما تم إعدام 350 كيلو جرام أغذية تالفة، و50 لتر عصائر مجهولة المصدر، وضبط واحد طن زيت طعام مجهول المصدر داخل صهريج في أحد المنشآت، و44 كرتونة صلصة طماطم منتهية الصلاحية، و528 لتر خل أبيض متغير الخواص الطبيعية، و13 كرتونة سناكس ويندوز منتهية الصلاحية.

تم عرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم سحب 130 عينة أغذية متنوعة للفحص بالمعامل المختصة، لتحديد الصلاحية للاستهلاك الآدمي.